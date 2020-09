Rodelbahn in Altenahr : 62-Jähriger stirbt nach Krampfanfall auf der Sommerrodelbahn

Altenahr Ein 62-jähriger Mann ist nach einer Fahrt in der Sommerrodelbahn in Altenahr gestorben. Während der Fahrt setzten bei ihm Krämpfe ein. Ein Mitarbeiter reanimierte den Mann, der später im Krankenhaus verstarb.

Gesundheitliche Probleme hatte am späten Sonntagnachmittag ein 62-jähriger Fahrgast der Altenahrer Sommerrodelbahn. „Bei dem Mann hatten während der Fahrt Krämpfe eingesetzt. Ein Mitarbeiter, der erst in den vergangen Wochen einen Auffrischungskursus in erster Hilfe absolviert hatte, hat ihn reanimiert“, sagte Betriebsleiter Patrick Stein am Montag dem General-Anzeiger. Bis zum Eintreffen des Notarztes sei an der Talstation bei dem 62-Jährigen eine Herzdruckmassage durchgeführt worden.