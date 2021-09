Wiederaufbau im Ahrtal : 64 Tiny Houses als Übergangswohnungen in Altenahr

So sah es am 20. Juli in Mayschoß aus. Ein Feuerwehrmann steht dort vor einem völlig zerstörten Haus. Foto: dpa/Boris Roessler

Altenahr In der Verbandsgemeinde Altenahr werden 64 Mini-Häuser, sogenannte Tiny Houses, als Übergangswohnungen benötigt. Sie werden wohl über die Aktion „Deutschland hilft“ finanziert. Grundstücke seien bereits angeboten worden, sagte Bürgermeisterin Cornelia Weigand im Verbandsgemeinderat.

Vorausgegangen waren grundlegende Diskussionen. Berthold Phiesel (FDP) hielt die Aufstockung in so großem Maße „nicht für verantwortbar“. Die VG könne das Personal auf Dauer nicht finanzieren und das Land werde es auch nicht tun. Phiesel schlug vor, ähnlich der Kreisstadt und der Gemeinde Swisttal im Rhein-Sieg-Kreis, Aufgaben auszulagern und ein Projektmanagement einzuschalten. Ingrid Näkel-Surges (CDU) ging die Sache zu schnell, sie beantragte Vertagung und Beratung im Haupt- und Finanzausschuss. Dagegen stellte sich Guido Schmitz (FWG): „Wir müssen entscheiden, können nicht lange warten.“ Dem pflichtete Andreas Hermens (SPD) bei. „Wir haben nicht viel Zeit, die Gemeinden und die Verwaltung brauchen jetzt Hilfe. Wenn wir zu lange warten, könnte uns die Zeit davonlaufen“, sagte er.

Die Einstellung von Personal hat einen Nachtragshaushalt zur Folge, der wiederum vom Kreis genehmigt werden muss. Nach der Genehmigung will Weigand die ersten Stellen je nach Bedarf ausschreiben. Der Haupt- und Finanzausschuss soll für die Einstellung der Mitarbeiter zuständig sein. Da nahezu alle Gemeinden von der Flut betroffen sind, will die VG vorläufig auf die Erhebung der VG-Umlage für 2021 verzichten. Zurückhaltung erwartet sie auch vom Kreis in puncto Kreisumlage. Darum hat die Verwaltung gegen die Festsetzung und Forderung der Kreisumlage für 2021 Widerspruch erhoben und Aussetzung der Vollziehung beantragt. Die VG sieht das Selbstverwaltungsrecht der Ortsgemeinden gefährdet, wenn man ihnen jetzt das Geld wegnimmt. Weigand setzt auf das Ergebnis von Gesprächen in Mainzer Ministerien zur Klärung der Sache.