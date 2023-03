A61 bei Niederzissen gesperrt : Zwei Lkw sind auf der Brohltal-Brücke wegen heftiger Sturmböen umgekippt

Niederzissen Am Freitagabend sind auf der A61 in Höhe der Brohltal-Brücke zwei Lkw umgekippt. Die Fahrer blieben unverletzt. In Richtung Koblenz ist die Autobahn aktuell gesperrt.



Gegen 18.30 Uhr sind auf der Autobahn A61 bei Niederzissen auf Höhe der Brohltal-Brücke aufgrund des Sturms zwei Lkw umgekippt. Die Polizei hat bis auf weiteres die Fahrbahn in Richtung Koblenz für die Dauer der Aufräumarbeiten für den nachfolgenden Verkehr gesperrt. Wie die Beamten mitteilten, blieben die Fahrer unverletzt.

Wegen der aktuell noch starken Sturmböen in der Region gestalten sich die Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge und die Aufräumarbeiten laut Polizeiangaben als sehr schwierig.

