Absturz am Laacher See Toter Pilot und Gyrokopter aus 37 Meter Tiefe geborgen

Die Polizei hatte die Suche nach dem vermissten Piloten nach dem Absturz am Montag in den Abendstunden zunächst unterbrochen. Der Mann und seine 33-jährige Begleiterin waren gegen 15 Uhr über dem Laacher See abgestürzt. Die Frau konnten Polizei und Rettungskräfte lebendig retten. Rettungskräfte brachten sie per Hubschrauber in ein Krankenhaus, ihr Zustand sei nicht lebensbedrohlich, teilte die Polizei weiter mit.