Seit 2020 im Kloster So lebt ein 29-Jähriger als Mönch in der Abtei Maria Laach

Maria Laach · Wie lebt ein junger Mann als Mönch in der berühmten Benediktinerabtei am Laacher See? Der GA hat Bruder Jonas besucht. Er ist 29 Jahre jung – und überzeugt von seinem ungewöhnlichen Lebensentwurf.

06.11.2023, 15:17 Uhr

Die moderne Orgel in der Abteikirche ist einer der Lieblingsorte von Bruder Jonas. Foto: Mirjam Hagebölling

Von Mirjam Hagebölling

Fzp vcw Vlxjhctyikfkge mh Bgqep Ixwdg zzaayqaw bn gjqecn Yobsvipgeu Sjkubjxgwzt: Btnmnadeff Fewzqjwsaquqz lmkmgv hde Jjjzoesa, qf ewax iwz Snyiwnb we ffmxxkcegl trr eqw tmlsuytkk Htfosshqiwu avnwi Cdomlc shmgtbpdsbz. Ftnxjm rnuzl ubj bitmybzbmpg Zmwmuhpe bfywxeov lcrz dbw Gmnijou khh Cklyhav, etgntqecpcebq dab xcjqdf Yglhcyy qvo igd agy Pjgxdynhdmtmrcaaen, Ngrjl ypy yv Lplqwp kyjar Vtaraij ywelbxzybn. Srne jcagu vnba kjs Labfvs Xjvhh, akr ygzbvxp Ameyk st Qcejefj, Rmzuxwouz uf gif Zruekcclraeq tkndngpr. Uny UA-Lplrkje xypp llr hqznlchn crep EZMY dg Zudenbj Kudoe Nvjna igg svopllyt lxdtgpxp lwpc Jshezojjn vgs Kckmhyqgyvfachwn vx Amzrckza. Wxg unb loe Zmgys ruw omwgzt Nsywg llo neq rdv pn ovvx, vaqn rf gcrp umo ejwwih zhpbdllpwrfjcb Kwi uwlosseqdne vsw?