Zu Gast bei Thomas Gottschalk : Achtjähriger Akrobat aus Sinzig tritt bei "Wetten, dass..?" auf

Beim Training für „Wetten dass..?“: Emil Romes und Lucina Treter. Foto: privat

Kripp/Sinzig Zum 40. Geburtstag von „Wetten dass..?“ läuft am Samstag eine Jubiläumsshow im ZDF. Zu Gast bei Thomas Gottschalk ist dann auch Emil Romes aus Sinzig. Der Achtjährige will bei seiner Wette zeigen, was er in der Akrobatikschule gelernt hat.