Fall aus Adenau Demenzkranker 70-Jähriger sticht auf Ehefrau ein

Vor dem Landgericht Koblenz hat eine Verhandlung wegen versuchten Totschlags begonnen. Die Staatsanwaltschaft legt einem 70-jährigen Mann aus Adenau in dem vorliegenden Sicherungsverfahren zur Last, am 27. August 2023 im Zustand der Schuldunfähigkeit versucht zu haben, seine Ehefrau zu töten.