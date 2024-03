Wegen Doppelbelastung Adenau bald ohne Kinderarzt? Nach 26 Jahren geht eine Ära zu Ende

Mehr als zwei Jahrzehnte hat der Kinderarzt Dr. Uwe Peters die Zweigstelle in Adenau mitbetreut, seine Hauptpraxis befindet sich in der Kreisstadt. Fast täglich hat er dafür die Fahrt nach Adenau auf sich genommen. Die einfache Wegstrecke beträgt 40 Kilometer. Doch privat und gesundheitlich ist er dabei selbst fast auf der Strecke geblieben und zieht daher jetzt die Reißleine: „Bei zunehmend fehlender personeller Besetzung sowie deutlich zunehmenden Terminwünschen und Behandlungszeiten – oft bis in die späten Abendstunden – ist mir die gleichzeitige Betreuung zweier Standorte, auch aus gesundheitlichen Gründen, nicht länger möglich,“ betont der Kinderarzt. Es habe sich kein Nachfolger gefunden – auch nicht aus den eigenen Reihen – der bereit sei, die kinderärztliche Versorgung am Standort Adenau eigenverantwortlich zu übernehmen.