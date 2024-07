Internationaler Gedenktag für verstorben Menschenrechtsaktivisten Diesen Eifeler begrüßte Nelson Mandela einst mit Vornamen

Nur 67 Minuten investieren, um anderen zu helfen: Das ist eine Möglichkeit, den internationalen Nelson-Mandela-Tag zu würdigen. Auf Initiative der Vereinten Nationen wird der seit 2010 jedes Jahr am Geburtstag des 2013 verstorbenen südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela am 18. Juli begangen. 67 Jahre seines Lebens hatte er sich für eine gerechte und freie Gesellschaft in Südafrika eingesetzt. Michael Holthuysen aus Adenau wird diesen Tag angemessen ehren. Nicht nur, weil er aktuell Südafrikaner ist, sondern auch in persönlicher Erinnerung an Mandela, den er mehrfach getroffen hat.