Fahrer schwer verletzt Traktor mit Anhänger überschlagt sich auf L73 bei Adenau

Der Traktor-Fahrer befand sich zur Zeit des Unfalls auf der L73 von Fuchshofen aus in Richtung Schuld. In einer Kurve überschlug sich das Fahrzeug. Dabei löste sich der Anhänger vom Traktor und rutschte in einen Graben. Der Traktor überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen, so die Polizei.