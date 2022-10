Untersuchungen nach der Ahr-Flut : Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt nicht gegen Minister

Koblenz/Mainz Die Aufarbeitungen zur Ahr-Flut im Juli 2021 laufen weiter. Auch Spitzenpolitiker standen in den vergangenen Monaten im Zentrum der Untersuchungen. Eine Anklage der Staatsanwaltschaft Koblenz müssen sie jedoch aktuell nicht mehr fürchten.

In den vergangenen zwei Wochen ging es um die Flut-Videos, die eine Hubschrauberbesatzung vom Ahrtal gemacht hatte. Jetzt rückt ein Lagebericht der Polizisten in den Vordergrund. Im Raum steht der Vorwurf der Vertuschung.

Vergangene Woche war Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) zurückgetreten. Er stand wegen der überraschend bekanntgewordenen Polizeivideos und des Einsatzberichts der Helikopterpiloten in der Kritik - es ging um Menschen in höchster Not. Lewentz hatte zuvor erklärt, er habe in der Flutnacht kein vollständiges Lagebild gehabt. Damals waren mindestens 134 Menschen im Ahrtal gestorben. Lewentz sagte bei seinem Rücktritt, er übernehme die politische Verantwortung für in seinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler. Sein Nachfolger wurde Michael Ebling (SPD) - bis dahin Mainzer Oberbürgermeister.