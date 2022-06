Problematischer Wiederaufbau : Ahr-Flutopfer wollen in Mainz demonstrieren

Im Ahrtal haben Flutopfer in der Vergangenheit bereits demonstriert, um auf die Probleme beim Wiederaufbau aufmerksam zu machen. Nun ist eine weitere Kundgebung am kommenden Samstag in Mainz geplant. Foto: dpa/Thomas Frey

Kreis Ahrweiler/Mainz Flutopfer ziehen am kommenden Samstag druch die Mainzer Innenstadt. Während der Kundgebung wollen die Teilnehmer etwa auf die schleppende Auszahlung von Wiederaufbauhilfe aufmerksam machen. Im Gedenken an die Todesopfer ist zudem eine Kranzniederlegung geplant.

Kurz vor dem ersten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal wollen Flutopfer in Mainz protestieren. An diesem Samstag sei gegen 12 Uhr ein Demonstrationszug vom Hauptbahnhof in die Innenstadt geplant, sagte einer der Initiatoren, Michael Buschow. Protestiert werde vor allem wegen der oft etliche Monate stockenden Auszahlung von Geld aus dem Wiederaufbaufonds und des beschlossenen Rückbaus von Fluthilfe-Zentren im Ahrtal bis Ende Juli. „Wir wollen auch an einer Kirche in Mainz einen Kranz zum Gedenken an die Toten der Flut niederlegen“, ergänzte Buschow.