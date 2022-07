Umweltministerium zum Niedrigwasser : Versickert die Ahr künftig häufiger vor dem Rhein?

An der Mündung in den Rhein bei Sinzig ist die Ahr derzeit nur ein Rinnsal. Foto: Martin Gausmann

Ahrtal Das Wasser stand kürzlich so niedrig, dass die Ahr nicht mehr den Rhein erreichte. Grund ist der niedrige Rhein-Pegel, so das zuständige Ministerium. Wie geht das in Zukunft weiter?