Einsatz an der Ahr : Wanderer an der Engelsley abgestürzt und schwer verletzt

Wanderer an der Engelsley abgestürzt und schwer verletzt

Einsatz an der Ahr

Altenahr Erneut hat die Feuerwehr im Ahrtal einen abgestürzten Wanderer gerettet. Im Gebiet der Engelsley ist ein Mann aus noch ungeklärter Ursache vom Weg abgekommen und gestürzt.

Nach dem Sturz am Dienstag erreichte die Einsatzgruppe der Feuerwehr den schwer verletzten Wanderer zu Fuß über einen Klettergrad. Nach der Erstversorgung durch die Feuerwehr wurde der Mann mit Hilfe von Halteseilen gesichert. Ein Rettungshubschrauber der Bundeswehr flog ihn zum Parkplatz am Winzerverein. Von dort aus ging es mit einen Rettungswagen in ein Krankenhaus.