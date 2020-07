Nach späten Frösten : Ahr-Winzer rechnen mit hohen Ernteverlusten

Mayschoss Späte Fröste könnten an der Ahr haben große Schaden angerichtet und könnten für eine schlechte Ernte sorgen. Ein gutes Weinjahr könnte es laut der Genossenschaft Mayschoss-Altenahr aber dennoch werden.

Laut Baltes entwickeln sich die Reben in den nicht vom Frost betroffenen Wingerten gut, sind dem langjährigen Mittel um 14 Tage voraus, die Beeren sind bereits mehr als erbsengroß, und in sonnigen Lagen beginnt der Traubenschluss. Wenn die Entwicklung weiterhin so gut verläuft, könnte Ende August die Lese beginnen. Durch die verzettelte Blütezeit rechnet die Genossenschaft allerdings mit einer Erntezeit bis weit in den Oktober.

Werbung fürs Weinanbaugebiet Ahr verspricht sich Baltes von einem Live-Auftritt im Südwest-Fernsehen am Donnerstag, 23. Juli, 20.15 Uhr in der Reihe „Weinduell“. Dabei ist eine Online-Weinprobe als Fernsehshow konzipierte. Die teilnehmenden Winzer sind aufgerufen, das Fernseh-Publikum und eine Jury von der Qualität ihrer Weine zu überzeugen. Zuschauer können per Internet über die Kreativität des Auftritts abstimmen. Über den Sieg entscheidet am Ende das Publikum. Wenn Baltes am 23. Juli die Ahr vertritt, steht er im Wettbewerb mit Winzern aus Rheinhessen, von der Nahe und der Pfalz. Bereits am Donnerstag, 16. Juli, treten die Anbaugebiete Rheinhessen, Mosel, Pfalz und Mittelrhein miteinander in den Wettbewerb.