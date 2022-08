Abriss von St. Andreas in Ahrbrück : Kirchenfenster gehen an Forschungsstelle zur Glasmalerei

Ahrbrück Die Kirche St. Andreas in Ahrbrück muss wegen Flutschäden abgerissen werden. Beschädigte Fenster des Gotteshauses, die von einem bekannten Glasmaler stammen, sollen nun an eine Forschungsstelle übergeben werden.

Die Forschungsstelle Glasmalerei des 20. Jahrhunderts in Mönchengladbach, die bald zur Heimat der Kirchenfenster von St. Andreas in Ahrbrück werden soll, wurde im Jahr 1993 vom Ehepaar Ernst und Annette Jansen-Winkeln als gemeinnütziger Verein gegründet. Ziel dieser Initiative ist es, Glasmalereien vornehmlich des 20. Jahrhunderts zu sammeln, zu dokumentieren, zu präsentieren und wissenschaftlich aufzuarbeiten. Zunächst stützte sich die Forschungsstelle allein auf die Recherche in Büchern, bevor sie 2004 mit einer flächendeckenden Erhebung begann, um innerhalb kurzer Zeit eine große Datensammlung zusammenzutragen und damit eine Grundlage für weitere Forschungsprojekte zu schaffen. Ein großer Teil der Daten, die die Forschungsstelle bislang zusammengetragen hat, wird auf der Website der Forschungsstelle präsentiert. Damit sollen Bedeutung und Werte der Glasmalerei bekannt und bewusst gemacht sowie ein Beitrag für ihren dauerhaften Erhalt geleistet werden. sao

Die Fischer-Szene dominiert den Kirchenraum außerdem gestalterisch in einem Maß, das seinesgleichen sucht. Die Szene ist von einer ungewöhnlichen Dynamik, und die abgebildeten Personen von einer Präsenz, wie man das bei Kirchenfenstern kaum für möglich hält. Dass die Darstellung von Szene und Personen in farbloses oder graugetöntes Glas gefasst ist, lässt sie umso plastischer hervortreten. Dabei ist die Gesamtzahl der verwendeten Farben eher klein. Der Künstler hat Antik- und Opalglas in mehreren Orange- und Blau-Tönen verwendet, dazu klassisches Grün und Rot.

Der Glaskünstler Schwarzkopf, 1926 in Koblenz geboren, 2001 in Trier verstorben, war nicht nur Ahrbrück aktiv, sondern in vielen anderen Kirchen und Kapellen des Kreises Ahrweiler – von der St.-Johannes-Kirche in Brohl bis zur Filialkirche „St. Katharina“ in Müsch. Für die Kirche in Adenau, St. Johannes dem Täufer geweiht, etwa schuf er bereits 1954, in jungen Jahren also, acht Fenster.