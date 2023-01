Innenminister Ebling im Flutgebiet : Ahrbrück macht „Lust auf Zukunft“

Die Baumaßnahme

Die Konversionsmaßnahme, also die Umnutzung der einst gewerblich genutzten Flächen, war bereits Anfang Oktober 2021 im Rahmen einer Bürgerveranstaltung in Ahrbrück offiziell gestartet worden. In einer durch den Innenminister beauftragten Machbarkeitsstudie wurde geklärt, wie die Flächen in welchem Zeitraum erschlossen und mit welchen Gebäuden (Ein- und Mehrfamilienhäuser, Mietwohnungen, Gewerbe) sie bebaut werden können. Mit dem darauf aufbauenden Konversionsmanagement soll die Ortsgemeinde durch das Land optimal dabei unterstützt werden, die Flächen möglichst schnell bebaubar zu machen. Bis Ende 2024 sollen die Flächen des ehemaligen Fabrikgeländes Stück für Stück in Nutzung kommen können. Das Areal ist rund sechs Hektar groß. 1957 wurde dort die Dependance der in der Region bekannten „Brohls Wellpappe“ eröffnet. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurden die Papierfabrikation in Brohl und die Wellpappenerzeugung und -verarbeitung in Ahrbrück und Fleisbach zusammengezogen. Im Jahr 1996 traf die Eigentümerfamilie die Entscheidung, die Papierfabrikation aufzugeben. 1717 hatte die Firmengeschichte mit einer Papiermühle in Boisdorf begonnen. frv