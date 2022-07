Fast ein Jahr nach der Flut : Gestrandeter Zug der Ahrtalbahn ist auf dem Weg zur Reparatur

Ahrtal Nach der Flut strandete ein Zug der Ahrtalbahn in Kreuzberg. Fast ein Jahr später wurde er abtransportiert. Zunächst nach Ahrbrück, später soll er in Köln repariert werden.

Während der Flutkatastrophe befand sich im nahe gelegenen Kreuzberg ein Zug, in den damals Wasser eindrang – und der so stark beschädigt wurde, dass eigenständiges Fahren nicht mehr möglich war, wie eine Bahnsprecherin auf GA-Nachfrage mitteilte. So musste der Zug fast ein Jahr in Kreuzberg ausharren. Bei einer eingehenden Untersuchung hätten der Bahnsprecherin zufolge Experten jedoch festgestellt, dass der Zug durch eine Reparatur wiederhergestellt werden könne.