Tour de Ahrtal Per Fahrrad durchs Ahrtal und über die grünen Eifelhöhen

Eine zweite Möglichkeit besteht vom Bahnhof Rheinbach aus im Zwei-Stunden-Takt mit dem Radbus mit Anhänger der Linie 844 nach Ahrbrück. Abfahrtzeiten für diesen Bus sind von 8.35 Uhr bis 18.35 Uhr. Zurück geht`s von 9.21 Uhr bis 19.21 Uhr. Für diesen Radbus der Linie 844 sind Reservierungen möglich unter www.radbusse.de. Die Linie bietet auch den Zustieg samt Fahrrad-Verladung an verschiedenen Stationen unterwegs an . Diese sind in Hilberath, in Kalenborn an der Brunnenstraße, am Altenahrer Rathaus, und am Campingplatz Altenburg. Endpunkt ist der Bahnhof Ahrbrück, wo der Ahr-Radweg derzeit beginnt. Er ist laut den Initiatoren des Erlebnistags zwischen Schuld und Ahrbrück wieder durchgängig befahrbar.