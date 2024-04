GA hakt nach Gerät der Aufbau der Ahrtalbahn nach der Flut in Verzug?

Anlässlich des Spatenstichs beim neuen Bahnhaltepunkt Heimersheim/Lohrsdorf verteilte die Deutsche Bahn wieder Pressemitteilungen. Auffällig dabei: Die Ziele zur Fertigstellung der Mammutmaßnahme werden immer schwammiger kommuniziert. War zunächst im Beisein von Verkehrsminister Volker Wissing das Ziel der Fertigstellung zur Ahrstrecke inklusive Elektrifizierung noch klar und deutlich zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 mitgeteilt worden, so wird dieses Ziel in einem neuen Papier nur noch „angestrebt“. Die Bahn sieht allerdings derzeit keinen Verzug: „Wir gehen nach jetzigem Stand weiter davon aus, dass die Strecke bis Ende 2025 fertiggestellt wird. Die Arbeiten laufen wie geplant“, so eine Bahnsprecherin auf GA-Anfrage. Der GA wirft einen Blick auf die Herausforderungen.