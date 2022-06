Bahnverkehr : Züge der Ahrtalbahn fahren künftig elektrisch

Ahrtal Die bei der Flut 2021 beschädigte Ahrtalbahn soll von Remagen über Bad Neuenahr-Ahrweiler bis Ahrbrück elektrifiziert werden. Auch in der Eifel verabschiedet sich der Bahnverkehr von Diesel-Lokomotiven.

Der Bahnverkehr im Ahrtal und in der Eifel soll sich bis 2028 von Diesel-Lokomotiven verabschieden und voll elektrifiziert werden. „Das ist ein echter Meilenstein für den Klimaschutz“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Mainz. Die Elektrifizierung kostet etwa 388 Millionen Euro. Davon trägt der Bund 308 Millionen, das Land 80 Millionen Euro.