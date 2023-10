Flutkatastrophe Flut-Ausschuss könnte Beweisaufnahme wieder aufnehmen

Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages zur Flutkatastrophe könnte seine Beweisaufnahme doch wieder aufnehmen. Die Fraktion der Freien Wähler kündigte am Freitag in Mainz an, ein von der Staatsanwaltschaft Koblenz in Auftrag gegebenes und kürzlich öffentlich gemachtes Gutachten in dem Ausschuss erörtern zu wollen. Ein entsprechender Beweisantrag sei gestellt worden, teilte die Fraktion mit.