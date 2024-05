Grundschüler lernen für den Fall der Fälle Kleine Hände für große Taten bei der Ersten Hilfe

Im Ahrweiler Kreishaus zeigte man sich im Sozial- und Gesundheitsbeirat angetan von dem Vorhaben und der anstehenden Kooperation mit dem DRK. Kinder können so lernen, sich in Notsituationen richtig zu verhalten, gezielt Hilfe zu holen, Ruhe zu bewahren, Hektik und Unsicherheit zu vermeiden. In einem ersten Modul wird außerdem erklärt, wie ein Verband richtig angelegt oder warum eine stabile Seitenlage wichtig ist. Und: dass man einen in Not geratenen Menschen nicht alleine lässt und wie man ihn trotz Verletzung und misslicher Lage vielleicht trösten kann. In einem weiteren Modul geht es spielerisch und kindgerecht um den Selbstschutz, um die Bedeutung von Sirenenalarmen, um die Einschätzung von Gefahren.