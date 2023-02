Polizei ermittelt : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bad Breisig

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Geldautomatensprengung in Bad Breisig. (Symbolfoto) Foto: dpa/Arnulf Stoffel

Bad Breisig In einer Volksbank-Filiale in Bad Breisig im Kreis Ahrweiler haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in einer Volksbank-Filiale in Bad Breisig im Kreis Ahrweiler gesprengt. Das meldet die Polizei in Koblenz. Demnach soll der Vorfall um 2.35 Uhr passiert sein.

Weitere Einzelheiten seien bislang nicht bekannt. Deshalb bittet die Polizei Bürger, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben können, sich unter 0261/1032690 bei der Polizei Koblenz zu melden.

Sprengung des Geldautomaten ist keine Ausnahme

(ga)