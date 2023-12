Jahresrückblick 2023 Im zweiten Jahr nach der Flut ist die Weinseligkeit zurück

Die Spuren der Flut im Juli 2021 sind im Ahrtal noch heute deutlich zu erkennen. Dennoch war das zweite Jahr nach der Katastrophe mit mindestens 135 Toten auch das Jahr, in dem der Tourismus im Tal zumindest so etwas wie eine erste zarte Blüte der Post-Flut-Zeitrechnung erlebte. Grund dafür waren vor allem die zahlreichen Weinfeste. Sie erlebten einen Zulauf, der nach all dem Leid als Lichtblick gelten darf. An den Hängen der Weinberge standen mitunter Autos dicht an dicht geparkt, deren Kennzeichen nicht nur auf Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet, sondern auch dem europäischen Ausland schließen ließen.