Wandern für den Wiederaufbau : Erneut viele Wanderer im Ahrtal

Ahrtal Unter dem Motto „Wandern für den Wiederaufbau“ waren auch an diesem Samstag wieder viele Besucher und Wanderer im Ahrtal. Und das, obwohl das Wetter am Anfang nicht mitzuspielen schien.

Zum Auftakt des zweiten Wochenendes der Veranstaltungsreihe „Wandern für den Wiederaufbau“ waren wieder viele Wanderer im Ahrtal unterwegs. Dabei war der Strom am Samstagmorgen noch verhalten. Kühle Temperaturen und ein bewölkter Himmel waren wohl die Ursache. Als am Samstagmittag die Sonne zwischen den Wolken hervorkam, kamen die Tagesbesucher in Scharen. Prall gefüllte Sonderbusse und Busse des Schienenersatzverkehrs zeigten, dass die Menschen außerhalb in der Grafschaft parkten oder gleich per Ahrtalbahn bis nach Walporzheim fuhren.