Weihbischof Kleinermeilert ist tot Ein glaubhafter Zeuge der Güte Gottes

Kleinermeilert wurde am 30. März 1928 in Müsch in der heutigen Verbandsgemeinde Adenau geboren. In seinem Heimatort wurde er 2018 zum Ehrenbürger ernannt. Am 10. Oktober 1953 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Saarbrücken und Religionslehrer am Gymnasium für Jungen in Merzig. Von 1963 bis 1968 war Kleinermeilert Direktor des Bischöflichen Konviktes in Linz am Rhein. Papst Paul VI. ernannte ihn 1968 zum Titularbischof von Pausulae und Weihbischof in Trier. 1975 wurde Kleinermeilert zum Domkapitular ernannt, 1998 wurde er Domdechant. Zu seinen Aufgaben gehörte der Visitationsbezirk Trier, dem er als Bischofsvikar vorstand. Er war Vorsitzender der Bistumskommission für ökumenische Fragen, Mitglied der Kommission Weltkirche und ihrer Unterkommission für Lateinamerika sowie Mitglied der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz.