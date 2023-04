Bürgermeisterwahl in Brohltal „Aller guten Dinge sind drei“

„Aller guten Dinge sind drei“, mit diesem Motto will Johannes Bell (55, FWG) bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 23. April, zum dritten Mal den Chefsessel im Rathaus der Verbandsgemeinde Brohltal gewinnen. Mit der Erfahrung aus zwei Amtsperioden an der Spitze der Verwaltung mit ihren knapp 100 Mitarbeitern sieht er sich bestens für die Fortführung der Aufgabe vorbereitet. Zumal er der Ansicht ist, eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz vorweisen zu können.