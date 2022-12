Alte Druckerei in Sinzig​: Eine letzte Ausstellung vor dem Abriss​

Konzept mit Johannitern ausgearbeitet

„Wir gleichen uns in der Optik dem Stadtbild an“, sagt Sven Udelhoven. zum Aussehen der zukünftigen Bebauung auf dem Gelände der Alten Druckerei in Sinzig. Das Konzept für die Seniorenwohnungen sei zusammen mit dem Medizinischen Versorgungszentrum der Johanniter ausgearbeitet worden, berichtet der Projektplaner. Es handele sich um ein Energiesparhaus und bei den Wohnbereichen ausschließlich um Mietwohnungen, zu deren Komfort audiovisuelle Bedienungskonzepte (Smart Home) beitragen sollen. Ähnliche Projekte plane man in Bad Neuenahr und Remagen. Der Bauantrag sei so gut wie raus. Er lag zwar vor wenigen Tagen im Rathaus noch nicht vor. Aber in einer „internen Sitzung“ habe sich die Stadt positiv geäußert.

Udelhoven weiß um die Zwischennutzung der alten Druckerei für Kulturveranstaltungen. „Es wird auch dafür Räume im Gebäude geben, versichert er. „Das sind multifunktionale Flächen, die für Familienfeiern, ein Bankett, für Ausstellungen und vieles mehr geeignet sind, denn solche Räumlichkeiten fehlen in Sinzig“, glaubt Udelhoven. gih