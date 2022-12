Bergs Bürgermeister Erwin Kessel : Ein halbes Leben im Dienst der Gemeinde

Blick aus der Vogelperspektive auf die Gemeinde: im Vordergrund der Ortsteil Freisheim, dahinter Berg. Foto: ahr-foto

Berg Erwin Kessel aus Berg ist der dienstälteste Ortsbürgermeister in der Verbandsgemeinde Altenahr. 2023 soll sein letztes volles Jahr in dem Ehrenamt sein. Bei der nächsten Wahl will er nicht mehr kandidieren.