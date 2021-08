Gedenkfeier in Altenahr : Bürgermeisterin lädt in die Ahrtalschule

Bürgermeisterin lädt in die Ahrtalschule

Gedenkfeier in Altenahr

Altenahr Bürgermeisterin Cornelia Weigand lädt zur Gedenkveranstaltung der Flutopfer in Altenahr. Die Besucher werden gebeten, Shuttle-Busse zu nutzen.

Mit einer zentralen Gedenkfeier will die Verbandsgemeinde Altenahr der Opfer der Flutkatastrophe gedenken. Dazu lädt Bürgermeisterin Cornelia Weigand alle Einwohner der Verbandsgemeinde Altenahr sowie die Angehörigen der Opfer ein. Die Gedenkfeier findet am Sonntag, 29. August, ab 14 Uhr auf dem Freigelände der Ahrtalschule in Altenburg statt.