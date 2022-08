15.000 Quadratmeter standen in Flammen : Feuerwehr löscht Waldbrand im Bereich des Steinerbergs

Altenahr Rund 15.000 Quadratmeter Wald und Wiese standen am Montag im Bereich des Steinerbergs in Flammen. Bei den Löscharbeiten halfen Landwirte der Feuerwehr.

Die Feuerwehr hat am Montag einen Waldbrand im Bereich des Steinerbergs gelöscht. Ungefähr 15.000 Quadratmeter an Wald- und Wiesenfläche sei um circa 12.30 Uhr aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten, teilte die Feuerwehr am Montagabend mit.