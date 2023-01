Rettungseinsatz der Feuerwehr : Passantin stürzt an Steilhang in Altenahr 15 Meter tief

Passantin stürzt an Steilhang in Altenahr 15 Meter tief

Einsatz am Steilhang in Altenahr. Eine Frau ist aus unerklärlichen Gründne 15 Meter tief gestürzt. Foto: Frank Linnartz

Altenahr Eine Frau ist in der Nähe des Altenahrer Bahnhofs einen rund 15 Meter langen Steilhang hinab gestürzt und schwer verletzt worden. Der Ehemann alarmierte die Feuerwehr.

Eine Passantin ist am 1. Januar zwischen 21 und 22.15 Uhr in Höhe des Altenahrer Bahnhofs einen knapp 15 Meter langen Steilhang hinab gestürzt. Die blieb nahe der Ahr liegen. Die Gründe für den Sturz sind bislang unklar. Die Frau kam in unmittelbarer Nähe der Ahr zum liegen, teilte Frank Linnarz, Einsatzleiter der Feuerwehr, mit. Der Ehemann der Frau eilte ihr zur Hilfe und alarmierte die Einsatzkräfte. Diese seilten sich zu der verletzten Frau und ihrem Mann ab und führten eine medizinische Erstversorgung durch.