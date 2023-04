Unfall bei Altenahr Mehrere verletzte spanische Urlauber bei Kollision auf der B257

Gegen 17 Uhr am Mittwochnachmittag ist ein 26-Jähriger mit seinem Sportwagen auf der B257 bei Altenahr mit einem entgegen kommenden Auto zusammengestoßen. Der Sportwagenfahrer war laut Polizeiangaben in Richtung Kalenborn zur A61 unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegen kommenden Mietwagen einer spanischen Urlaubergruppe zusammen.