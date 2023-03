Fluchtkiste, Evakuierungsplan, Starlink-Internet, Evakuierungscontainer So will sich Altenahr-Kreuzberg künftig bei Hochwasser schützen

Für den Fall, dass die gesamte Kommunikation zusammenbrechen sollte, will der Ortsbeirat ein Empfangsgerät für schnelles Internet aus dem All über Satelliten, Starlink, samt Stromaggregat anschaffen. Der Umgang mit den Evakuierungscontainern solle geprobt werden, kündigte die Ortsvorsteherin an. Die Bewohner des Dorfes sollten auf behinderte und alte Menschen in der Nachbarschaft achtgeben und ihnen helfen. Sinnvoll sei es, einen Sammelplatz festzulegen, an dem sich Bewohner, die das Dorf rechtzeitig verlassen wollen, abmelden könnten, wurde empfohlen. Dann wüssten später die Hilfskräfte, in welchem Haus sich noch Menschen befinden könnten.