Altenahr präsentiert Übergangslösung : Entspannung beim Schülertransport

Altenahr Unverhältnismäßig lange Busfahrzeiten stehen in Altenahr zur Debatte. Nun zeichnet sich eine Zwischenlösung ab. Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde votiert einstimmig für Vorfinanzierung eines Busses aus dem Spendentopf und will die Rechnung später dem Kreis präsentieren.

Eltern und Kinder aus Orten an der oberen Ahr können aufatmen. Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde (VG) stellte sich einstimmig hinter einen Dringlichkeitsantrag in puncto Schülerbeförderung, den die CDU für zur vergangenen Sitzung eingebracht hatte (der GA berichtete). Obgleich es nicht Aufgabe der VG ist, den Schülertransport zu organisieren oder gar zu finanzieren, will sie bis zu den Sommerferien für Entspannung sorgen und notfalls vorfinanzieren.

Mehr Schüler betroffen als angenommen

In dem Antrag wurde festgestellt, dass Schülern der von der Flut in Altenburg stark betroffenen Realschule plus ein Schulweg von 100 Minuten zugemutet wird. Das Ausweichquartier der Schule befindet sich in Grafschaft-Gelsdorf. Vor allem die Wartezeit auf einen Anschlussbus in Ahrbrück zieht die Fahrzeit in die Länge, hieß es. War im Rat von 13 Kindern aus dem Kesselinger Tal die Rede, so kam jetzt zur Sprache, dass weitere 15 Kinder aus Hönningen-Liers betroffen sind. Auch sie brauchen 100 Minuten, um das Container-Quartier in Gelsdorf zu erreichen. Zulässig für die Altersgruppe sind 60 Minuten.