Ostergrüße in Altenahr : Selbstgemachtes und gute Laune beim Traditionsfest

Ausschuss in Altenahr : Jugendbüro trotz Flutschäden mit vielen Ferienangeboten Die Flut hat die Räume des Jugendbüros in Altenahr zerstört. Trotzdem hat das Team dafür gesorgt, dass es in allen Ferien Angebote für junge Menschen in der Verbandsgemeinde geben wird. Jetzt informierten die Mitarbeiter des Jugendbüros die Politik über ihrer Arbeit.