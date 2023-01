Neuer Selbstbedienungsladen : In Altenahr hat eine Nahkauf-Box eröffnet

Die erste „nahkauf Box“ in Rheinland-Pfalz steht nun in Altenahr. Vertreter von Rewe, der Verbandsgemeinde Altenahr und des Kreises durchschneiden das Band zum Selbstbedienungsladen. Foto: ahr-foto

Altenahr In Altenahr hat Rewe-Kaufmann Jörg Schäfer eine Nahkauf-Box mit allen Artikeln für den täglichen Bedarf eröffnet. Kunden können hier rund um die Uhr einkaufen. Wie funktioniert das?



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Schulze

Brot und Aufbackbrötchen, Obst, Gemüse, Kaffee, Cornflakes, Tee, Milch, Käse Sahne, Wurstwaren und Würstchen, Essig und Öl, Omas Döppekooche, Reis und Nudeln, alkoholfreie Getränke, natürlich auch Schokolade und Gummibärchen und vieles mehr. Das Sortiment ist umfassend in „Jörgs nahkauf Box“. Sie wurde am Sonntagmorgen an der Altenburger Straße 16 in Altenahr eröffnet. Mit dabei unter anderem Landrätin Cornelia Weigand, Georg Knieps als Beigeordneter der Verbandsgemeinde Altenahr und Ortsbürgermeister Rüdiger Fuhrmann.

Natürlich fehlte auch Jörg Schäfer nicht, der Betreiber der Rewe-Märkte in Grafschaft-Ringen und Bad Neuenahr – und jetzt auch Betreiber der „nahkauf Box“ in Altenahr. Zu dem Selbstbedienungsladen auf 39 Quadratmetern Fläche haben jeweils fünf Personen gleichzeitig Zutritt. Den erhalten sie an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr per EC- oder Kreditkarte. Das Konzept derartiger „Walk-In-Stores“ beschreibt Schäfer als „denkbar einfach und unkompliziert“. Kunden müssen nicht mit einem Sack voll Kleingeld anrücken, um Automaten zu bedienen, vielmehr liegen die Produkte in Regalen, aus denen sie entnommen werden können. Einkaufskörbe sind vorhanden, bezahlt wird am Ende an einer Self-Checkout-Kasse. Da scannen die Kunden jeden Artikel einzeln und bezahlen die gesamte Rechnung anschließend. Das geht ausschließlich per Karte.

Der kleine Shop kommt ohne Personal vor Ort aus

Gebracht werden die benötigten Waren täglich per Kühl-Auto. Über die Verbindung zum Computer erfährt die Zentrale, was verkauft ist und nachgeliefert werden muss. Übrigens: Nicht nur Rewe-Produkte liegen in den Regalen, auch Bio-Lebensmittel und Erzeugnisse aus der Region. „Wir sind jeden Morgen hier und schauen nach“, sagt Schäfer. In der Anlaufzeit werde morgens eine Mitarbeiterin im Laden sein. Grundsätzlich komme die Box aber ohne Personal aus. Genehmigt wurde die Verkaufsstelle für drei Jahre mit der Option auf Verlängerung.

Landrätin Cornelia Weigand verschafft sich selbst einen Überblick über das Angeot mit etwa 800 Produkten. Foto: ahr-foto

„Es ist ein Gewinn für die Bürger, gerade in der derzeitigen Situation“, sagte Bürgermeister Fuhrmann. „Ich hoffe, dass die Verkaufsstelle gut und ehrlich angenommen wird.“ Dies könne ein Übergang sein, bis in Altenahr endlich der lange geplante Supermarkt stehe. Jahrelang hatte die Gemeinde sich bemüht, einen großflächigen Vollsortimenter anzusiedeln. Standort sollte der Seilbahn-Parkplatz sein. Als Betreiber stand schon damals Jörg Schäfer in Aussicht. Jetzt ist Altenahr auf der Suche nach einer alternativen Fläche, denn nach der Flut kommt der Seilbahnplatz im Überschwemmungsgebiet nicht mehr infrage. Die damaligen Verhandlungen hatten sich in die Länge gezogen. Schäfer: „Ich bin froh, dass ich dort nicht gebaut habe, sonst wäre alles weggespült worden.“ Interesse hat der Rewe-Kaufmann weiterhin am Standort Altenahr – auf einem anderen Grundstück.

Bis dahin kann der „Walk-In-Store“ in Altenahr bleiben. Wenn er dort nicht mehr benötigt werde, könne er in einen anderen Ort gebracht werden, wo Bedarf bestehe, sagte Schäfer. Es ist die erste von einem Rewe-Markt genutzte Nahkauf-Box und die zweite in Deutschland – eine erste Box steht in Bamberg und wird anderweitig betrieben. Jörgs Box in Altenahr ermöglicht vielen Bewohnern des Ortes das Einkaufen fußläufig auch ganz ohne Auto. Wenn Schäfer auch meint, dass die Box nicht unbedingt Gelegenheit für einen Wochenendeinkauf biete, ist das stark untertrieben. Zu finden ist unter den 800 Angeboten so ziemlich alles für den täglichen Bedarf und darüber hinaus – vom Tortenboden über die Maggiflasche bis zur Zahnbürste.