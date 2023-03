Warnung per Nina-Warnapp Störung im Telefonnetz in Altenahr behoben

In der Verbandsgemeinde Altenahr in Rheinland-Pfalz sind am Mittwochabend die Telefonverbindungen teilweise ausgefallen. Die Integrierte Leitstelle Koblenz warnte vor dem teilweisen Ausfall der Notrufnummern 110 und 112. „Das Netz der Telekom ist vor Ort gestört. Es kommt zu Ausfällen im Festnetz und Mobilfunk“, bestätigte Stephan Zimmer aus der Leitstelle in Koblenz gegenüber dem GA. Per Nina-Warnapp hatte die Leitstelle aus Koblenz zuvor über die Störung im Telefonnetz informiert.