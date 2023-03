Warnung per Nina-Warnapp Telefonnetz in Altenahr gestört, Notruf teilweise ausgefallen

Anwohner vor Ort sollten im Notfall versuchen, einen Notruf über andere Netzanbieter abzusetzen, empfahl Zimmer. Eine weitere Möglichkeit sei die kostenfreie „Nora-App“. Hier könnten Bürger und Bürgerinnen ebenfalls den Notruf absetzen. Per Nina-Warnapp hatte die Leitstelle aus Koblenz zuvor über die Störung im Telefonnetz informiert. In der Verbandsgemeinde Altenahr sollten am Abend auch die Feuerwehrgerätehäuser besetzt werden und als Anlaufstelle im Ernstfall dienen. Anwohner wurden dazu aufgerufen, sich in den Medien weiter zu informieren. Die Störung sollte so schnell wie möglich behoben werden, hieß es in der App.