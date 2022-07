Wiederaufbau im Ahrtal : Altenahrer Gastwirt wartet seit Monaten auf Bewilligung von Toilettenanlage

Altenahr Der Altenahrer Gastwirt Heino Schmitz steckt mitten im Wiederaufbau und könnte bald öffnen, wenn er denn Toiletten dafür hätte. Doch Wirtschafts- und Tourismusministerin Daniela Schmitt, die zu Besuch war, wird ihm da wohl nicht helfen können.

Sie könne nicht mehr zählen, wie oft sie seit der Flut im Ahrtal unterwegs gewesen ist, sagt Wirtschafts- und Tourismusministerin Daniela Schmitt (FDP) bei ihrem Besuch am Mittwoch im Restaurant „Im Wurstkessel“ in Altenahr-Kreuzberg. Es sei ihr wichtig. vor Ort zu sein, zu hören, wie es den Menschen geht, was sie brauchen, welche Probleme sie haben.