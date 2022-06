Mobile Party-Zentrale : Fluthelfer weihen Kids-Bus in Altenburg ein

Organisation im Flutgebiet : Das internationales Aufbau-Kommando des Ahrtals Die Organisation Habitat for Humanity plant an der Ahr ein Container-Depot, damit Flutopfer ihr Hab und Gut während des Wiederaufbaus darin verstauen können. Zudem hilft die Organisation mit einem kostenlosen Werkzeugverleih und will Do-it-yourself-Workshops anbieten.