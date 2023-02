Antwort auf Forderungen aus Altenburg : Landrätin Weigand appelliert an die Geduld der Bürger

Brief an Politiker : Altenburger fordern Sofortmaßnahmen für Hochwasserschutz In Altenburg sorgen sich Bürger um den akuten Hochwasserschutz. Um sich und ihrem Anliegen Gehör zu verschaffen, wenden sie sich mit einem Brief an die Politik. Das Ziel: Die Umsetzung von Einzelmaßnahmen in ihrem Heimatort soll beschleunigt werden.