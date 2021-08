Mode in Andernach : Turan-Manufaktur öffnet trotz schwerer Verluste neue Boutique

Andernach/Bad Neuenahr-Ahrweiler Meltem Aksu und Mehtap Turan führen eine Mode-Manufaktur und eine Boutique in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Flut zerstörte beide. In Andernach eröffneten sie trotzdem eine neue Filiale, denn: Es muss weiter gehen.

Trotz verheerender Schäden an den beiden Läden in Bad Neuenahr-Ahrweiler, oder vielleicht gerade deswegen, öffneten Turan und ihre Schwester Meltem Aksu am Donnerstag ihre neue Boutique in der Hochstraße 57 in Andernach. Bis zur Flutkatastrophe stand die Turan-Manufaktur am Marktplatz, in der man neben dem Erwerb der Eigenkollektion auch einen Blick ins Atelier werfen konnte, sowie die Verkaufsstelle Studio Mi-Parti in der Niederhutstraße.