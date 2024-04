Fahndung im Bereich Andernach Zwei Personen fliehen aus forensischer Klinik Nette-Gut

Zwei Personen sind am Mittwoch aus einer forensischen Klinik in Weißenthurm geflohen. Nach Angaben der Polizei von Donnerstagvormittag erfolgte die Flucht aus der Klinik Nette-Gut kurz nach 20 Uhr mit zwei Helfern, die anschließend mit den untergebrachten Männern in einem Auto in unbekannte Richtung davonfuhren. Es soll sich bei dem Auto um einen blauen BMW mit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG) handeln. Das Kennzeichen soll zuvor in Mönchengladbach gestohlen worden sein.