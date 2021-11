Mineralwasserproduzenten aus dem Kreis Ahrweiler : Angeklagte sollen verkeimtes Wasser in Umlauf gebracht haben

Angeklagte sollen verkeimtes Wasser in Umlauf gebracht haben

Mitarbeiter eines Mineralwasserproduzenten stehen wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrug in 45 Fällen vor Gericht. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kreis Ahrweiler/Bad Kreuznach Mitarbeiter eines Mineralwasserproduzenten aus dem Kreis Ahrweiler müssen sich jetzt vor Gericht verantworten. Sie sollen verkeimtes Mineralwasser in Umlauf gebracht haben.

In Bad Kreuznach stehen derzeit drei Angeklagte vor Gericht, denen vorgeworfen wird, vor sieben Jahren verkeimtes und nicht ausreichend getestetes Mineralwasser in Umlauf gebracht zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem gewerbsmäßigen Bandenbetrug in 45 Fällen aus. Die Angeklagten waren für einen Mineralwasserproduzenten aus dem Kreis Ahrweiler tätig. Ein weiterer mutmaßlicher Täter ist inzwischen verstorben.