Freilichtbühne Schuld Ausflug mit den verlorenen Jungen nach Nimmerland

Allein die Geschichte hat es in sich: Als Wendy (Laura Notar/Miriam Franke) und ihre Brüder John (Tilo Stratmann) und Michael (Niclas Larscheid) allein zu Hause sind, taucht Peter Pan auf: Ein kleiner Junge, der nicht erwachsen werden will und auch nicht erwachsen wird. Er kann die wunderlichsten Dinge, zum Beispiel fliegen. Fliegend nimmt Peter Pan (Maya Schmitz/Johanna Helten) die Kinder mit nach Nimmerland, wo er mit den „verlorenen Jungen“ lebt. Unheil lauert dort durch Käpt´n Hook (Heiko Linnerz) und Tiger Lilly (Anja Gräfe/Nele Esser) mit ihren Rothäuten. Zudem gibt es eine Fee, die eifersüchtig auf Wendy ist und sie in große Gefahr bringt, obwohl doch die „verlorenen Jungen“ sehnsüchtig auf Wendy warten.