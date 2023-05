In der Bad Breisiger Christuskirche Ausstellung zeigt ausdrucksstarke Augenpaare

Bad Breisig · Augenpaare in all ihren Facetten zeigt derzeit eine Fotoausstellung in der Bad Breisiger Christuskirche. Zu sehen ist sie noch bis zum 28. Mai.

03.05.2023, 15:00 Uhr

Karl-Heinz „Charly“ Schneider aus Altenkirchen hat die in Bad Breisig ausgestellten Augenpaare fotografiert. Foto: ahr-foto





Von Hildegard Ginzler