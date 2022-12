Andernach : Mutmaßliches Straßenrennen führt zu schwerem Unfall auf der B9

Remagen/Andernach Dutzende Trümmerteile lagen am Dienstagnachmittag weit verstreut auf der B9 bei Andernach. Ein Überholversuch bei einem mutmaßlichen Straßenrennen hatte zu einem Unfall geführt.

Auf der B9 zwischen Andernach und Brohl in Richtung Bonn hat ein mutmaßliches Straßenrennen zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden geführt. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden beteiligten Unfallfahrzeuge anderen Verkehrsteilnehmern am Dienstagnachmittag bereits im Bereich der Krahnenbergbrücke, knapp zwei Kilometer vor der Unfallstelle, aufgefallen.

Die beiden demolierten Autos und Dutzende Trümmerteile lagen über fast 200 Meter verteilt auf der Fahrbahn. Die vierspurige Fahrbahn musste im betroffenen Streckenabschnitt aufgrund des Unfalls vollständig gesperrt werden. Beide Fahrer wurden vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Führerscheine der Fahrer wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Koblenz vorerst sichergestellt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Auch mehrere Leitplanken wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Um ihren Verdacht auf ein unerlaubtes Straßenrennen zu erhärten, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die die betroffenen Fahrzeuge beobachtet haben. Mögliche Hinweise können unter der 02642/9382-0 oder per Mail piremagen@polizei.rlp.de an die Polizei Remagen gegeben werden.