Verkehr auf der B9 : Bad Breisiger fordern Tempo 30 auf der Bundesstraße 9

Tempo 30 auf einer Bundesstraße

Die Einführung von Tempo 30 auf einer Bundesstraße ist nicht so ohne weiteres möglich, da grundsätzlich ein zügiger und reibungsloser Verkehrsfluss gewährleistet werden soll. Eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit ist allerdings in Ausnahmefällen möglich, wenn sich schutzbedürftige Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Altenheime oder Krankenhäuser an der Straße oder ihrer unmittelbaren Nähe befinden. Dies auch nur dann, wenn es an diesen Einrichtungen kritische Begleiterscheinungen wie Bring- und Abholverkehr, vielfaches Ein- und Aussteigen, erhöhter Parkraumsuchverkehr, häufige Fahrbahnquerungen durch Fußgänger und Radfahrer gibt. Der Landesbetrieb Mobilität kommt für Bad Breisig zu dem Schluss, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der dortigen B9 nicht zwingend erforderlich erscheint.